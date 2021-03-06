Власти США создадут кибергруппу из-за взлома ПО Microsoft

Власти США планируют создать кибергруппу по определению масштаба взлома сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. За атакой, предположительно, стоят хакеры из Китая. Об этом пишет газета The Washington Post.
Источники издания в правительстве США сообщают об отсутствии свидетельств того, что при атаке пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако Белый дом, Агентство национальной безопасности, Пентагон и министерство внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.
В этой ситуации рассматривается возможность созыва спецгруппы правительственных ведомств для реагирования на возникший кризис. В частности, на будущей неделе предполагается провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая будет
Одновременно власти страны опасаются. что взлом электронной почты позволит хакерам проникнуть в целые сети, что окажется чревато установкой программ-вымогателей на серверах структур бизнеса и правительственных ведомств.
Как сообщает агентство Bloomberg, взлому из-за уязвимости Exchange Server
Ранее компания Microsoft заявила. что локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server атаковали китайские хакеры. По