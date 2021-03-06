Власти США создадут кибергруппу из-за взлома ПО Microsoft

https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Власти США планируют создать кибергруппу по определению масштаба взлома сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. За атакой, предположительно, стоят хакеры из Китая. Об этом пишет газета The Washington Post.

Источники издания в правительстве США сообщают об отсутствии свидетельств того, что при атаке пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако Белый дом, Агентство национальной безопасности, Пентагон и министерство внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.

В этой ситуации рассматривается возможность созыва спецгруппы правительственных ведомств для реагирования на возникший кризис. В частности, на будущей неделе предполагается провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая будет заниматься оценкой масштабов и выработкой необходимой реакции, пишет WP.

Одновременно власти страны опасаются. что взлом электронной почты позволит хакерам проникнуть в целые сети, что окажется чревато установкой программ-вымогателей на серверах структур бизнеса и правительственных ведомств.

Как сообщает агентство Bloomberg, взлому из-за уязвимости Exchange Server подверглись не менее 60 тысяч организаций. По информации источника агентства, близкого к правительственным кругам, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. В Bloomberg полагают, что если число жертв продолжит расти, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

Ранее компания Microsoft заявила. что локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server атаковали китайские хакеры. По информации компании, речь идёт о группировке хакеров под названием Hafnium. Их цель — получить данные от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров. Как полагают в американской корпорации, за группировкой стоят власти Китая. Об этом писал NEWS.ru.