Власти США сообщили о планах сокращения армии Армии США грозят сокращения из-за недобора новобранцев

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Армии США могут грозить сокращения по причине недобора новобранцев. Об этом заявила министр армии Кристин Вормут. По ее словам, которые приводит РИА Новости, набрать достаточно добровольцев в текущем году станет настоящим вызовом.

Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил, — сказала Вормут.

В 2023 году в американскую армию планируется набрать порядка 64 тысяч солдат, в планах на 2024 год — 65,5 тысячи. Такие данные следуют из опубликованных бюджетных запросов. При этом за последние годы штат Вооруженных сил сократился с 482 тысяч бойцов в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году. Предполагается, что в следующем году численность ВС США составит 452 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что армия США не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год из-за отсутствия аттестатов средней школы, большого количества случаев ожирения и проблем с психическим здоровьем среди молодежи. Дефицит составил примерно 25% солдат.

Также стало известно, что от опасного для жизни избыточного веса страдают около четверти солдат армии Великобритании. По данным СМИ, командование делает все возможное, чтобы привести бойцов в приемлемую форму — вплоть до оперативных вмешательств.