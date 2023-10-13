Власти США могут отправить морпехов к Израилю CNN: США могут отправить морпехов к Израилю

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США в настоящее время рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район с целью усиления собственных позиций в регионе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников. По словам последних, окончательное решение о переброске пока не принято.

По данным CNN, 26-е подразделение морпехов представляет собой силы быстрого реагирования, способные проводить специальные операции. В настоящее время бойцы дислоцированы на десантном корабле USS Bataan, входящем в группировку США в Оманском заливе. Подразделение насчитывает более двух тысяч человек, их основными задачами являются эвакуация и оказание гуманитарной помощи.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщало, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.

Перед этим президент США Джо Байден заявил о готовности страны перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Американский лидер сообщил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения Байден охарактеризовал словами «чистое зло».