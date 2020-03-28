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Американские власти отслеживают перемещения граждан в пределах страны в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Поездки американцев фиксируются по данным о местоположении смартфонов. Эту информацию собирают рекламодатели и передают властям, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что разглашается только местонахождение пользователей гаджетов. Вся личная информация остаётся закрытой.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся COVID-19 в США превышает 100 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более полутора тысяч человек.

Согласно последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Скончались более 30 тысяч человек, выздоровели – свыше 145 тысяч. В России зафиксирован 1271 случай коронавируса. Число выздоровевших составляет 65 человек.