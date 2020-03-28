Американские власти отслеживают перемещения граждан в пределах страны в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Поездки американцев фиксируются по данным о местоположении смартфонов. Эту информацию собирают рекламодатели и передают властям,
Издание уточняет, что разглашается только местонахождение пользователей гаджетов. Вся личная информация остаётся закрытой.
Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся COVID-19 в США превышает 100 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более полутора тысяч человек.
Согласно последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Скончались более 30 тысяч человек, выздоровели – свыше 145 тысяч. В России зафиксирован 1271 случай коронавируса. Число выздоровевших составляет 65 человек.
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