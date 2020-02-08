https://static.news.ru/photo/6ef294a0-4af1-11ea-9122-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/AdMedia/GlobalLookPress

Правительство США намерено сократить или перевести на другую работу часть сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на CNN.

Источник телеканала отметил, что «кадровая чистка» начнётся не раньше 10 февраля. Пока неизвестно о каком количестве сотрудников идёт речь.

Отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен неоднократно заявлял о переизбытке количества сотрудников СНБ. Бывший президент США Барак Обама увеличил штат СНБ более чем на 100 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп уволил нескольких сотрудников администрации за показания против него в процессе импичмента.