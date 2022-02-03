Власти США раскрыли источник обвинения РФ в подготовке фейкового видео

Сообщение о возможной подготовке Россией фейкового видео, которое могло быть использовано в качестве повода для вторжения на Украину, было основано на данных разведки. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РИА Новости. По его словам, ведомство уверено в этих данных, но не будет предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать источник.

Отвечая в ходе брифинга на ряд претензий относительно голословности представленных Штатами обвинений, Прайс предложил тем, кто не верит данным правительств США и Великобритании воспользоваться российской информацией. Он также подчеркнул, что если обсуждаемый сценарий не осуществится, это не означает, что сведения некорректны.

Мы рассекречиваем информацию только, когда в ней уверены. Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки. <...> Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов, — сказал Прайс.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину. По его словам, на этом видео должно быть запечатлено инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных граждан. Никаких доказательств существования такого плана у России Кирби не представил, равно как не раскрыл, откуда получены такие сведения.