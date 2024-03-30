Власти США пытаются заполучить данные пользователей YouTube Следователи США потребовали Google раскрыть данные пользователей YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные следователи США потребовали от компании Google предоставить информацию обо всех пользователях, которые смотрели определенные видео на платформе YouTube, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники. Там отметили, что правоохранители пытались выяснить личности юзеров в штатах Кентукки и Нью-Гэмпшир.

В первом случае агентам нужно было узнать имя человека, которого подозревали в незаконном приобретении биткоинов и отмывании средств. Сотрудники полиции направляли ему ссылки на видео в YouTube, после чего правоохранители требовали от Google раскрыть имена, адреса, номера телефонов и пользовательскую активность всех, кто смотрел ролики. Во втором случае полиция подобным образом хотела раскрыть личность гражданина, который отправил анонимное предупреждение о бомбе в мусорном баке. Не уточняется, предоставила ли компания эти данные.

Ранее стало известно, что в попытке конкурировать с YouTube и социальная сеть Twitter (X) готовится превратиться в видеоплатформу. Выкупленная Илоном Маском компания запустит телевизионное приложение для телевизоров Amazon и Samsung с функцией SmartTV, причем приложение выглядит «идентично» телевизионному приложению YouTube. Помимо YouTube, конкурентами Twitter (Х) также на данный момент являются платформа прямых трансляций Twitch, форум для обсуждений Reddit и приложение для зашифрованного обмена сообщениями Signal.