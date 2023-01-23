Власти США призвали ждать новостей о поставках танков Leopard на Украину Госдеп: в ближайшее время от Германии можно ждать новостей о поставках танков Leopard Украине

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В ближайшее время от Германии можно ждать новостей по поводу поставок танков на Украину. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, подобный вывод он сделал после чтения заголовков в различных СМИ. Слова Прайса приводит РИА Новости.

Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. В этой связи Прайс предложил переадресовать вопрос о поставках немецких танков непосредственно Германии и Польше. Он также отметил, что у Украины и так есть «сотни танков».

В Министерстве обороны Германии заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии.

В свою очередь высокопоставленный представитель Пентагона заявил о том, что США отправляют на Украину то оружие, которое необходимо Киеву сейчас, а не позднее. В этой связи немедленная отправка танков Abrams не представляется эффективной.