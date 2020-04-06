Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

https://static.news.ru/photo/ff78f822-7821-11ea-b048-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Соединённые Штаты Америки добавили в перечень запрещённых организаций националистическое «Русское имперское движение», рассказал координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

Госдепартамент внёс «Русское имперское движение» <...> в список международных террористических организаций, — приводит слова чиновника ТАСС.

Кроме того, в «чёрный список» ведомства попали лидеры организации — Станислав Воробьёв, Денис Гариев и Николай Трущалов.

Сейлс добавил, что это первый случай, когда Белый дом признаёт террористами поклонников идеи «превосходства белой расы». По его словам, этот шаг ещё раз доказывает серьёзное отношение США к данной проблеме.

«Русское имперское движение» было основано в 2005-м году. Организация придерживается крайней формы консервативно-монархических взглядов, в качестве одной из целей ставит «объединение великорусского, белорусского и малоросского народов в одну империю».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Федеральном бюро расследований подозревают американских неонацистов в тесных связях с русскими монархистами, поддерживающими народные республики Донбасса (ЛНР и ДНР).