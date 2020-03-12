https://static.news.ru/photo/12ac7ef2-647a-11ea-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США временно прекратил работу программ, предусматривавших обмен специалистами в культурной и образовательной сферах с Россией и рядом других стран в связи со вспышкой коронавируса.

Речь идёт о государствах, которым американский Центр по контролю и профилактике заболеваний присвоил уровни опасности от 2 до 4. В частности, Россия получила второй уровень, означающий, что гражданам США следует проявлять повышенную осторожность при поездке туда.

Действие программ приостановлено на 60 дней. По прошествии 30 дней и по окончании этого срока решение будет пересматриваться, сообщает «Интерфакс».