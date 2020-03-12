Госдепартамент США временно прекратил работу программ, предусматривавших обмен специалистами в культурной и образовательной сферах с Россией и рядом других стран в связи со вспышкой коронавируса.
Речь идёт о государствах, которым американский Центр по контролю и профилактике заболеваний присвоил уровни опасности от 2 до 4. В частности, Россия получила второй уровень, означающий, что гражданам США следует проявлять повышенную осторожность при поездке туда.
Действие программ приостановлено на 60 дней. По прошествии 30 дней и по окончании этого срока решение будет пересматриваться,
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон
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