https://static.news.ru/photo/af875824-54ca-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный суд Александрии (Вирджиния) вынес приговор россиянке Мире Тэраду. За признание в отмывании денег в деле о контрабанде наркотиков её посадили в тюрьму на два с половиной года.

Изначально обвинение запрашивало для неё три года и десять месяцев тюремного заключения. Однако суд смягчил наказание из-за шести месяцев, которые Тэраду провела под стражей в Финляндии.

В декабре 2018 года жительница Петербурга сообщила о задержании дочери Миры Тэраду в аэропорту Хельсинки по запросу властей США. Позднее выяснилось, что американские власти подозревают её в распространении наркотиков и отмывании денег.

NEWS.ru писал ранее, что Россия выдала США американского гражданина, который находился в международном розыске за транспортировку и сбыт наркотиков.