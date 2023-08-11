Власти США предположили, сколько может длиться конфликт на Украине Кирби: США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Белый дом не исключает, что военные действия на Украине могут продолжиться и в 2024 году, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, американская администрация в этой связи готова обращаться к конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву. Таким образом Кирби прокомментировал обращение исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную поддержку Украины в 2023 финансовом году.

Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени, — сказал представитель Белого дома.

В четверг, 10 августа, администрация Белого дома запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на оказание экстренной военной помощи Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым странам в сфере экономики и безопасности.

По данным издания The Washington Post, Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в этой связи заявил, что новый запрос Белого дома о дополнительном финансировании помощи Украине не сумеет переломить ситуацию и привести к поражению России. Он обвинил Вашингтон в намеренном затягивании конфликта и указал на то, что американская администрация хватается за каждую возможность показать свое стремление помочь Киеву, игнорируя тем самым интересы собственных граждан.