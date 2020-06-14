Власти США потратят на защиту Вашингтона Нацгвардией больше $21,1 млн

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Поддержание порядка в Вашингтоне силами Национальной гвардии может обойтись бюджету США в $21,1 млн.

Эта сумма включает в себя расходы на мобилизацию военных из 11 американских штатов и использование Национальной гвардии Вашингтона для установления порядка в столице США.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на бюро Нацгвардии, это только предварительная оценка на 12 июня и сумма может измениться.

NEWS.ru писал, что 7 июня бойцы Нацгвардии в городе Атланта станцевали под знаменитую композицию «Макарена». К ним присоединились некоторые протестующие. Политтехнолог президента США Харлан Хилл раскритиковал поведение нацгвардейцев. Он предположил, что в России и Китае смеются над США.

Массовые протесты охватили Штаты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его задержали стражи порядка, один из полицейских давил закованному в наручники мужчине на шею, пока он не потерял сознание. Перед этим Флойд несколько раз повторил, что не может дышать. Четырёх стражей порядка уволили из полиции. Сначала протесты проходили только в Миннеаполисе, потом они перекинулись на другие города США.

Ранее участники протестных акций против насилия и расизма в Новом Орлеане сбросили в реку статью рабовладельца Джона Макдоно. Сначала протестующие сняли бюст с постамента, затем пронесли его по улицам, а после этого на двух автомобилях отвезли к реке, где сбросили в воду.