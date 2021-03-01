Власти США пока не планируют делиться вакцинами с другими странами

https://static.news.ru/photo/f24f7c6a-7abf-11eb-b52f-96000091f725_660.jpg Фото: Master Sgt. Andrew Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон не намерен делиться вакцинами от COVID-19 с другими государствами, пока все граждане США не будут вакцинированы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление. Наша цель — обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги, — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Экс-президент США Дональд Трамп в начале декабря 2020 года подписал указ, который запрещает обеспечивать препаратам от коронавирусной инфекции другие страны.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США было выявлено более 28 млн случаев заражения COVID-19, скончались 513 тысяч человек. По обоим показателям страна занимают первую строчку в мире.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости СOVID-19 во всём мире. В организации пока точно не могут определить, с чем связан рост. Частично это произошло после ослабления ограничительных мер, потери людьми бдительности и циркуляции различных вариантов коронавирусной инфекции.