Власти США подсчитали ущерб от погромов из-за смерти афроамериканца

Правоохранительные органы США подсчитали размер ущерба от бунтов в городах страны из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
В двух городах страны были разграблены крупные магазины. Полицейские были вынуждены применять слезоточивый газ. Так, в Сент-Поле активисты повредили около 170 предприятий. В городе были отмечены десятки пожаров.
Власти Миннесоты уже предъявили обвинения бывшему полицейскому после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Как сообщал NEWS.ru, касательно гибели темнокожего высказалась спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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