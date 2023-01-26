Власти США ответили на предупреждения России о «красных линиях» Кирби: США не пренебрегают заявлениями России о «красных линиях»

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Соединенные Штаты следят за заявлениями России о «красных линиях» и не пренебрегают ими, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что поставляемые ВСУ танки Abrams будут использоваться на территории Украины, а не России.

Мы ничего не принимаем как должное, когда они это говорят. И мы не пренебрегаем. Тем не менее, эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и свою территорию, а также отвоевывать территории, отнятые у них русскими. <...> Они не представляют для России наступательной угрозы. Представляют ли они угрозу для российских солдат? Еще бы. Но не к — русским солдатам, которые находятся в Украине, не к собственно России, — сказал Кирби.

Также он выразил мнение, что в зимний период российские войска будут заниматься перегруппировкой сил, переобучением и перевооружением для дальнейшего наступления в более теплое время года.

Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. По словам американского лидера, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Как указал президент, России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.