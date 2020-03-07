https://static.news.ru/photo/19116984-6078-11ea-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии. Только после обработки купюр их снова будут возвращать в оборот. Причиной таких мер стал коронавирус.

Специалисты Центра США по контролю и профилактике заболеваний считают, что передача вируса возможна через объекты, которые имели с ним непосредственный контакт. Американские власти рекомендуют людям, которые вернулись из КНР и других азиатских стран, оставаться дома на протяжении двух недель, сообщает «Страна.ua».

NEWS.ru писал ранее, что в США нет достаточного количества тестов на коронавирус. Первый случай заражения новым типом заболевания был зафиксирован в стране 21 января.