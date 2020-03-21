https://static.news.ru/photo/f7af58a4-6c67-11ea-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Global Look Press

В некоторых магазинах пригорода Вашингтона ввели ограничения на продажу товаров. Также сообщается о сокращении числа покупателей.

Согласно списку ограничений, покупатели могут приобрести не более двух куриц, не более двух упаковок говяжьего фарша и не более трёх упаковок сыра. Туалетную бумагу и питьевую воду продают по одной единице в одни руки. Обыкновенной бумаги, салфеток и бумажных полотенец уже нет в наличии.

Ранее в США компания Apple на неизвестный срок закрыла все магазины из-за вспышки пандемии. Также Тим Кук объявил о закрытии на две недели зарубежных магазинов.

NEWS.ru также сообщал, что федеральные власти США из-за коронавируса готовы выделить $3 тысячи на семью.