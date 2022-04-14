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США

Власти США обвинили зампреда Госдумы в работе иноагентом

Власти США обвинили зампреда Госдумы Бабакова в работе иноагентом и подрыве санкций
23:23, 14 апреля 2022
Власти США обвинили зампреда Госдумы в работе иноагентом Фото: Социальные сети
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Власти США обвинили заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова и двух его помощников в работе в качестве иностранных агентов. Соответствующий документ размещён в электронной базе Федерального суда Южного округа Нью-Йорка. Обвинение утверждает, что Бабаков с помощниками склоняли к сотрудничеству американских и европейских политиков, а также влияли на общественное мнение. Таким образом они пытались ослабить партнёрство Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России.

Ответчики управляли сетью международного иностранного воздействия и дезинформации для продвижения интересов Российской Федерации. Подобными действиями, направленными на изменение курса международных отношений, ответчики вели работу по ослаблению партнерства США с европейскими союзниками, подрыву западных санкций, — говорится в тесте документа.

По имеющимся у гособвинения данным. Бабаков и его помощники Михаил Плисюк и Александр Воробьёв с 2012 года пытались склонять к сотрудничеству американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение при помощи граждан США и Европы, привлекая при этом к своей деятельности американского гражданина без уведомления Минюста о своей деятельности.

В целом обвинения россиян содержат три пункта: работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Преступления были якобы совершены в период с 2012 по 2017 год.

Ранее стало известно, что 5 апреля комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сочла необходимым признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Данные НПО работают в ущерб безопасности РФ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарёв.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что нижней палате будет предложено разработать единый закон об иноагентах. Депутат заявил, что готовится выступить с инициативой о подготовке нового закона, тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии. Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одной из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России.

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