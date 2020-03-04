https://static.news.ru/photo/d127e4fa-5e55-11ea-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress

Министерство юстиции США опубликовало заявление. В нём ведомство обвинило в распространении секретной информации лингвиста из Пентагона. Последний передавал данные гражданину Ливана, который связан с группировкой «Хезболла».

Находясь в зоне военных действий, обвиняемая предположительно передавала гражданину Ливана конфиденциальную информацию, связанную с национальной обороной, в том числе имена лиц, оказывающих помощь Соединенным Штатам, — цитирует сообщение ТАСС.

61-летняя женщина по имени Мариам Таха Томпсон была задержана ФБР 27 февраля.

Это предательство страны и коллег, и за ним последует наказание, — добавили в министерстве юстиции.

NEWS.ru передавал ранее, что госдепартамент США одобрил возможную продажу военной техники Польше. Размер предположительных сделок оценили в $100 млн.