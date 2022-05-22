Военно-транспортная авиация начала процесс экстренного ввоза в США из Европы дефицитных молочных смесей для младенцев, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. 22 мая первый самолет доставит в Индианаполис 35 тысяч тонн детских продуктов. Он уже вылетел с военной базы Рамштайн в Германии.
Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек. <...> Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции «Летучая формула» мы сократили сроки до приблизительно трех дней, — заявила она.
Дефицит детский смесей, который оценивается в 40–50% потребностей рынка США, возник после закрытия производственной линии компании Abbott. Американские регулирующие органы в области здравоохранения были вынуждены пойти на этот шаг из-за подозрений, что болезнетворные бактерии попали на производственные площадки компании.
В Белом доме сообщили, что Abbott возобновит производство своей продукции примерно через месяц.
Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста, что делать родителям, у которых не получается найти молочную смесь для ребёнка, ответила, что следует немедленно обратиться к педиатру. За этот комментарий представители прессы назвали её циничной, подчеркнув, что такой ответ — это чистая формальность и отговорка.