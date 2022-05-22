Власти США обратились к военным за помощью из-за дефицита молочных смесей Военно-транспортная авиация экстренно ввозит в США из Европы молочные смеси для младенцев

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Военно-транспортная авиация начала процесс экстренного ввоза в США из Европы дефицитных молочных смесей для младенцев, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. 22 мая первый самолет доставит в Индианаполис 35 тысяч тонн детских продуктов. Он уже вылетел с военной базы Рамштайн в Германии.

Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек. <...> Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции «Летучая формула» мы сократили сроки до приблизительно трех дней, — заявила она.

Дефицит детский смесей, который оценивается в 40–50% потребностей рынка США, возник после закрытия производственной линии компании Abbott. Американские регулирующие органы в области здравоохранения были вынуждены пойти на этот шаг из-за подозрений, что болезнетворные бактерии попали на производственные площадки компании.

В Белом доме сообщили, что Abbott возобновит производство своей продукции примерно через месяц.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста, что делать родителям, у которых не получается найти молочную смесь для ребёнка, ответила, что следует немедленно обратиться к педиатру. За этот комментарий представители прессы назвали её циничной, подчеркнув, что такой ответ — это чистая формальность и отговорка.