Вице-президент США Майкл Пенс считает, что в стране могут появиться новые погибшие в результате распространения коронавируса.
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По словам вице-президента, в наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем.
Накануне стало известно о первом в стране случае смерти из-за заражения COVID-19. Погибший находился в клинике для престарелых в штате Вашингтон. Там, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Всего на территории США зарегистрировано 70 заболевших.
Как ранее писал NEWS.ru, 29 февраля первый случай заражения вирусом выявили в Катаре. Согласно последним данным, в общей сложности по всему миру число заболевших составляет около 87 тысяч. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
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