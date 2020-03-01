https://static.news.ru/photo/828417bc-5bd3-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс и Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент США Майкл Пенс считает, что в стране могут появиться новые погибшие в результате распространения коронавируса.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала CNN. Пенс подчеркнул, что большинство из тех, кто сейчас заболел, поправится, однако возможно, могут «последовать новые печальные новости».

По словам вице-президента, в наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем.

Накануне стало известно о первом в стране случае смерти из-за заражения COVID-19. Погибший находился в клинике для престарелых в штате Вашингтон. Там, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Всего на территории США зарегистрировано 70 заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, 29 февраля первый случай заражения вирусом выявили в Катаре. Согласно последним данным, в общей сложности по всему миру число заболевших составляет около 87 тысяч. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.