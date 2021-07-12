В США испугались активизации террористов перед годовщиной 11 сентября

Террористические группировки могут активизировать свои действия по вербовке новых членов на фоне 20-летия терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на совместный документ ФБР, Министерства внутренней безопасности и Национального контртеррористического центра США.

В нём отмечается, что в своих недавних пропагандистских сообщениях группировки «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в России) ссылались на теракты 11 сентября, а также вывод американского военного контингента из Афганистана. В ведомствах выражают обеспокоенность, что эти события могут быть использованы террористами для вербовки новых сторонников и распространения экстремистских настроений в США.

В документе также говорится, что пока информации о подготовке каких-либо атак, связанных с годовщиной теракта, у внутренней разведки США нет. Однако не исключается вероятность актов насилия в преддверии этой даты.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвёртый лайнер разбился неподалёку от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали около трёх тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании материалов, имеющих отношение к событиям 11 сентября 2001 года. Он заявил, что американцы имеют право на более полную картину того, что власти знают об атаках.