Правительство США объявило о намерении выслать более 10 саудовских военных из США, после стрельбы на базе ВМС в штате Флорида. Об этом
Как поясняет издание, решение может быть связано со стрельбой на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Там военнослужащий из Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани убил трёх военнослужащих и ещё троих ранил.
Как сообщал NEWS.ru ранее, 10 января произошла стрельба на военно-воздушной базе США Макдилл, которая расположена в штате Флорида. Личность стрелявшего пока неизвестна.
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