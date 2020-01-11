https://static.news.ru/photo/8d07b578-34f9-11ea-8a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Правительство США объявило о намерении выслать более 10 саудовских военных из США, после стрельбы на базе ВМС в штате Флорида. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Как поясняет издание, решение может быть связано со стрельбой на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Там военнослужащий из Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани убил трёх военнослужащих и ещё троих ранил.

Как сообщал NEWS.ru ранее, 10 января произошла стрельба на военно-воздушной базе США Макдилл, которая расположена в штате Флорида. Личность стрелявшего пока неизвестна.