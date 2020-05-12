Власти США намерены облегчить процедуру приёма на работу

https://static.news.ru/photo/da1623a0-9493-11ea-b28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Министерство внутренней безопасности США сообщило о планах облегчить прием на работу и продлить разрешение на пребывание в стране для некоторых иностранцев. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса в стране.

Министерство временно снимает некоторые ограничения для работодателей и уполномоченных лиц в США, которые стремятся нанять на работу некоторых работников категории H-2B, уже находящихся на территории Соединенных Штатов, для выполнения временных работ или оказания услуг, критически важных для обеспечения в США продовольственных поставок, — говорится в сообщении властей.

Новое распоряжение коснётся и уже нанятых иностранных работников, которые желают продлить срок своего пребывания на территории США. Документ вступит в силу с 14 мая 2020 года и будет действовать по 15 мая 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в ВС США превысило 8 тысяч человек.