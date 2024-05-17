«Дыра» в законе позволит сатанистам проводить уроки в школах NBC News: сатанисты потребовали права проводить уроки в школах США

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Известный троллингом религиозных консерваторов в США Сатанинский храм (The Satanic Temple) потребовал права преподавать в школах наравне с другими конфессиями, сообщил телеканал NBC News. По его данным, такую возможность сатанисты получили после того, как консервативные законодатели в штатах Флорида и Техас выиграли борьбу за разрешение религиозным капелланам посещать государственные школы.

В движении, которое называет себя «нетеистическим», заявили, что предпочли бы добиться отсутствия капелланов в школах. Но в Сатанинском храме согласны и на равное представительство.

Если они примут эти законопроекты, им придется бороться со служителями Сатаны, действующими в качестве капелланов в их школьных округах, — объяснил соучредитель храма под псевдонимом Люсьен Гривз.

По его словам, «общественность должна заранее знать, каким может быть результат этих законопроектов».

Законы Флориды и Техаса требуют, чтобы школьные советы голосовали за назначение капелланов в своих округах. В 2024 году аналогичные законопроекты были предложены еще в 13 штатах США. Предложения предусматривают, что капелланы различных конфессий будут выполнять те же функции, что и школьные консультанты, в некоторых случаях с офисами на территории кампуса или зарплатой, выплачиваемой округами.

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