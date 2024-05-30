Власти США могут поменять позицию по ударам Украины вглубь России NYT: власти США считают неизбежным отмену запрета на применение оружия Украиной

Фото: Official White House/Oliver Contreras

Джо Байден

Президент США Джо Байден все ближе подходит к тому, чтобы позволить Украине бить западным оружием по территории РФ, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники. В Белом доме считают неизбежным пересмотр его позиции.

Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России, — говорится в публикации.

Глава комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол ранее продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.

Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решают, по каким целям наносить удары предоставленным Лондоном оружием. Он добавил, что регулярно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик признал, что положительно ответил бы на просьбу Киева разрешить наносить удары по территории России оружием Соединенного Королевства. При этом Сунак отказался комментировать «оперативные вопросы».