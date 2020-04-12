Власти США могут начать снимать ограничения в мае

https://static.news.ru/photo/ce12a812-7cd3-11ea-b374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал об ограничениях, введённых в стране из-за коронавируса. По его словам, карантинные меры могут начать снимать в мае.

Власти проанализируют ситуацию в конце апреля и смогут понять, что следует разрешить в первую очередь, передаёт CNN.

Очевидно, что в Нью-Йорке, переживающем ужасные испытания, всё будет иначе, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что власти, вероятно, не станут действовать одинаково во всех штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 20 тысяч. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19. Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в Нью-Йорке. Там заболели сразу 180 тысяч человек. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что число погибших в США может вырасти до 200 тысяч за лето, если власти смягчат карантинные меры.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.