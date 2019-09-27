https://static.news.ru/photo/84ec88f4-e149-11e9-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов хотят исключить ценные бумаги китайских компаний из торгов на фондовых биржах США.

Американские власти могут пойти на такой шаг после снятия Китаем ограничений на зарубежные инвестиции, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники. Эти действия Вашингтона могут не только создать новую точку напряжения, но и привести к потерям, превышающим миллиарды долларов.

Ранее News.ru сообщал, что администрация Дональда Трампа обсуждала договор между Вашингтоном и Пекином, который бы перенёс или даже отменил ряд пошлин на китайские товары. Условием соглашения предлагались обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки со стороны Поднебесной. Советники лидера дискутировали по поводу документа во время подготовки к двум раундам переговоров с коллегами из Азии.