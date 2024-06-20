Власти США лишат американцев ПО российского разработчика Reuters: власти США могут запретить продажи ПО «Лаборатории Касперского»

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Администрация США планирует 20 июня объявить о введении запрета на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Решение объясняют привилегированным доступом этого программного обеспечения к компьютерным системам в Соединенных Штатах.

В Вашингтоне считают, что из-за предполагаемых связей разработчика с правительством России есть риск хищения конфиденциальной информации, установки вредоносного ПО или отказа в критических обновлениях.

Ранее глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS. По его словам, разработчиком гаджета стал «Аквариус». Касперский заверил, что телефон работает и он сам им пользуется. В «Лаборатории Касперского» уточнили, что глава компании представил один из исследовательских образцов смартфона. Отмечается, что прежде работу KasperskyOS показывали на устройствах производителей из азиатских стран. Операционная система в первую очередь подходит для корпоративного и индустриального использования.

Касперский совместно с председателем совета директоров «Группы Астра» Денисом Фроловым являются долларовыми миллиардерами. Состояние владельца «Лаборатории Касперского» превысило $2 млрд. Что касается Фролова, то за ним числится $1,1 млрд.