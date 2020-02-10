https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом опубликовал проект бюджета страны на 2021 финансовый год. Согласно документу по линии Государственного департамента, на помощь Украине может быть направлено $316,9 млн.

$115 млн из них предлагается выделить на военную помощь Киеву, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома. Остальные средства хотят направить на борьбу с терроризмом и оборотом наркотиков, в также на развитие и поддержку экономики и здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%. Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы.