Белый дом опубликовал проект бюджета страны на 2021 финансовый год. Согласно документу по линии Государственного департамента, на помощь Украине может быть направлено $316,9 млн.
$115 млн из них предлагается выделить на военную помощь Киеву, говорится в тексте проекта,
Ранее NEWS.ru писал, что согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%. Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы.
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