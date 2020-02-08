https://static.news.ru/photo/c260342e-4a9e-11ea-b77e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщил о эвакуации 800 американских граждан с территории Китая. Они вылетели из страны на двух самолётах.

Вчера (7 февраля 2020 года. — NEWS.ru) два самолёта из Ухани с американскими гражданами, их ближайшими родственниками и теми, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Соединённых Штатах, благополучно приземлились в США. В общей сложности мы эвакуировали более 800 пассажиров из Ухани, — цитирует сообщение Ортэгус ТАСС.

Отмечается, что все пассажиры рейсов пройдут обязательную проверку в федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Также для них будет предусмотрен карантин сроком на 14 дней.

Как писал NEWS.ru ранее, ВКС России эвакуировали из Китая более 140 россиян. О планах по транспортировке российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На данный момент с ними работают врачи и психологи.