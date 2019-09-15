Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Минэнерго США в случае необходимости готово задействовать свои нефтяные резервы после атак на соответствующие объекты Саудовской Аравии. Об этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй.

Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти, — цитирует Конуэй Fox News.

Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео посчитал Тегеран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. В МИД Ирана назвали это ложью. Позднее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Исламской Республики как ответ на инцидент у саудитов.

News.ru в соцсетях