https://static.news.ru/photo/db08a83a-d7c6-11e9-8aa9-fa163e074e61_660.jpgФото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press
Минэнерго США в случае необходимости готово задействовать свои нефтяные резервы после атак на соответствующие объекты Саудовской Аравии. Об этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй.
Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти, — цитирует Конуэй Fox News.