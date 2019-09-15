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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву. Он обсудит российско-американские отношения с членами правительства 17–18 сентября.

Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства [США] в Москве, — цитирует сообщение Госдепартамента РИА Новости. В МИД РФ...