https://static.news.ru/photo/acbbf606-6a12-11ea-a1e9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Американские власти прогнозируют увеличение случаев заражения коронавирусом в ближайшие два-три дня.

Вы можете увидеть резкое увеличение числа новых случаев, объясняющееся нашей способностью подвергать обследованиям дополнительное количество лиц. Это будет продолжаться в течение следующих двух-трёх дней по мере разгребания завалов, образовавшихся в процессе обследования, — заявила журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением заболевания Дебора Биркс.

Она подчеркнула, что в настоящий момент заболеваемость коронавирусом в США составляет 10-11%. Это означает, что почти 90% респираторных заболеваний не являются коронавирусом.

Биркс заявила, что в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне зарегистрированы более 50% случаев заболевания.

Поэтому мы продолжаем отдавать приоритет проведению тестов в этих штатах, — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за пандемию коронавируса на Китай. Он считает, что этому способствовало утаивание информации китайскими властями. Трамп подчеркнул, что власти США были готовы к эпидемии коронавируса, поскольку раньше других стран в мире запретили въезд в страну с территории Китая.

NEWS.ru писал, что в штате Нью-Йорк компании переведут 75% сотрудников на работу из дома. Такое решение принял губернатор штата Эндрю Куомо.

В мире коронавирусом заразились 219 583 человек, 8 928 — умерли, 84 801 — поправились.