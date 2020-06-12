Власти Сан-Франциско объявили о реформах полиции

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его вероятный будущий соперник на президентских выборах Джо Байден совершенно не способен вести серьёзные переговоры с такими странами, как Россия и Китай.

Об этом он написал в своём Twitter, прикрепив видео с фрагментом выступления Байдена перед журналистами, во время которого он запнулся и не смог сразу выразить свою мысль. Чего, по вашему...