Власти Сан-Франциско объявили о реформах полиции

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила о начале реформ в полиции города. Нововведения подразумевают запрет на использование удушающих приёмов при задержании и ограничение на применение слезоточивого газа. По мнению градоначальницы, это позволит сократить насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Мэр Брид поручила департаменту полиции Сан-Франциско разработать четкую политику, запрещающую использование оружия военного образца против безоружных гражданских лиц. Это включает в себя, помимо всего прочего, использование химического оружия, такого, как слезоточивый газ, — цитирует сообщение РИА Новости.
Она также распорядилась разработать дополнительные меры, которые будут контролировать действия полицейских.
NEWS.ru информировал ранее, что Соединённые Штаты захлестнула волна митингов и протестов. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании сотрудниками правоохранительных органов.