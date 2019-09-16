https://static.news.ru/photo/8a951d92-c921-11e9-95d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние восемь лет.

По данным источников газеты The New York Times , в подразделение базирующейся во Франции компании Mazars уже направлены повестки с требованием предоставить указанные материалы. В случае отказа Вэнс обещал судиться.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что прокурор потребовал предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и принадлежащей ему компании Trump Organization c 2011 года.

Отмечается, что налоговые декларации американского лидера потребовались в связи с разбирательством по делу о якобы выплате денег Трампом женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом с ним в интимную связь.

Ранее News.ru писал о том, что повсеместное использование энергосберегающих ламп делает лицо президента США Дональда Трампа оранжевым на различных фотографиях и видеозаписях. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор.