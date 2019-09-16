Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние восемь лет.
По данным источников газеты
Кроме того, собеседники издания сообщили, что прокурор потребовал предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и принадлежащей ему компании Trump Organization c 2011 года.
Отмечается, что налоговые декларации американского лидера потребовались в связи с разбирательством по делу о якобы выплате денег Трампом женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом с ним в интимную связь.
Ранее News.ru писал о том, что повсеместное использование энергосберегающих ламп делает лицо президента США Дональда Трампа оранжевым на различных фотографиях и видеозаписях. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор.