Власти Нью-Йорка отрицают сокрытие числа умерших после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3f02de8-7880-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что власти не пытались скрыть истинное число умерших после заражения коронавирусом в домах престарелых в 2020 году, однако не обнародовали данные так быстро, как следовало.

По словам губернатора, обо всех смертях всегда точно и публично сообщалось, однако властям штата нужно было «предоставлять как можно больше информации как можно скорее».

Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это, — заявил Куомо.

Он также отметил, что создав информационный вакуум, власти совершили ошибку, которой воспользовались в своих интересах СМИ и политические оппоненты. Задержка с публикацией данных, по словам демократа Куомо, дала повод для распространения «теории заговора».

На минувшей неделе представители Республиканской партии в заксобрании штата Нью-Йорк потребовали отставки Куомо. Поводом стало признание помощницы губернатора в том, что аппарат препятствовал публикации данных по смертям, когда они были запрошены законодателями в августе 2020 года.

По словам женщины, аппарат губернатора опасался, что данными о смертях в домах престарелых воспользуется администрация Трампа, чтобы критиковать демократов накануне президентских выборов.

В настоящее время, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 27,6 млн случаев заражения новым коронавирусом. Более 486,3 тысячи человек умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что сильные снегопады на востоке США стали причиной смерти четырёх человек. Непогода привела не только к отмене рейсов, но и к гибели людей.