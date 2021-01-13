Власти Нью-Йорка объявили о прекращении сотрудничества с компанией Трампа

https://static.news.ru/photo/52d577bc-55b1-11eb-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Йорк расторгнет все контракты с компанией, принадлежащей семье президента США Дональда Трампа, из-за преступных действий её руководства. Об этом заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization. <...> Если компания или её руководство занимаются преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт, — заявил он в интервью телеканалу MSNBC.

Де Блазио уточнил, что речь идёт о «подстрекательстве к мятежу против правительства США».

Демократы, а также некоторые республиканцы обвиняют Трампа в призывах своих сторонников к штурму Капитолия США 6 января. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. В результате беспорядков погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Представители Демократической партии США внесли в конгресс резолюцию об импичменте Трампа. Палата представителей 13 января приступила к её рассмотрению. Предполагается, что парламентарии примут решение в течение дня и поддержат документ, поскольку большинство в палате представителей принадлежит демократам.

Как писал NEWS.ru, сам Трамп назвал импичмент «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Он отметил, что попытка отстранить его от власти может вызвать «невероятный гнев» и новые беспорядки.