Власти не выявили террористической угрозы после взрывов в Нью-Йорке Генконсул РФ: взрывы в Нью-Йорке были связаны с неполадками на подстанциях

Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Власти Нью-Йорка больше не рассматривают сообщения о предполагаемых взрывах на острове Рузвельта как возможный теракт, рассказал генеральный консул РФ Александр Захаров. Экстренные службы объяснили произошедшее техническими проблемами на электрической подстанции, пишет РИА Новости.

Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время, — сказал Захаров.

Дипломат пояснил: исходя из имеющейся информации, речь идет о замыкании. Он добавил, что это было происшествие техногенного характера.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прогремела серия взрывов. После этого на острове Рузвельта пропало электричество, на месте ЧП начался пожар. Очевидцы сообщали, что от взрывной волны ощущалась вибрация в зданиях. Местные блогеры допустили, что в городе произошел теракт, однако точные причины произошедшего не озвучивались.

В начале декабря в Нью-Йорке частично обрушилась жилая многоэтажка. Угол здания обвалился от крыши и до самого низа, из-за чего стены квартир оказались снесены, а сами помещения — открыты взглядам прохожих.