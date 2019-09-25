Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор американского штата Массачусетс Чарли Бейкер сообщил о вступившем в силу запрете на торговлю всеми вейп-продуктами. Он будет действовать в течение четырёх месяцев.

В ходе пресс-конференции губернатор и власти региона уточнили, что запрет касается всех видов электронных сигарет, вейпов и расходных материалов.

Использование электронных сигарет и вейп-продуктов для марихуаны становится всё опаснее, и мы наблюдаем сообщения о серьёзных заболеваниях лёгких, особенно среди молодёжи, — заявил Бейкер.

Запрет будет действовать до 25 января 2020 года. По словам губернатора, четырёхмесячный период предназначен для того, чтобы дать медицинским экспертам время для определения того, что именно вызывает связанные с курением вейпов болезни, сообщает Reuters.

От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, пострадали по меньшей мере 530 человек в 38 американских штатах, девять человек скончались, писал News.ru.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

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