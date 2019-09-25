https://static.news.ru/photo/d16e1b1c-df63-11e9-8e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор американского штата Массачусетс Чарли Бейкер сообщил о вступившем в силу запрете на торговлю всеми вейп-продуктами. Он будет действовать в течение четырёх месяцев.

В ходе пресс-конференции губернатор и власти региона уточнили, что запрет касается всех видов электронных сигарет, вейпов и расходных материалов.

Использование электронных сигарет и вейп-продуктов для марихуаны становится всё опаснее, и мы наблюдаем сообщения о серьёзных заболеваниях лёгких, особенно среди молодёжи, — заявил Бейкер.

Governor Baker calls for a 4 month ban on the sale of all vaping products in Massachusetts. pic.twitter.com/IY70tBjXXM — Jodi Reed WWLP (@Jreed1093) September 24, 2019

Запрет будет действовать до 25 января 2020 года. По словам губернатора, четырёхмесячный период предназначен для того, чтобы дать медицинским экспертам время для определения того, что именно вызывает связанные с курением вейпов болезни, сообщает Reuters .

От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, пострадали по меньшей мере 530 человек в 38 американских штатах, девять человек скончались, писал News.ru.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.