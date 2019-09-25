Запрет будет действовать до 25 января 2020 года. По словам губернатора, четырёхмесячный период предназначен для того, чтобы дать медицинским экспертам время для определения того, что именно вызывает связанные с курением вейпов болезни, сообщает Reuters.
От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, пострадали по меньшей мере 530 человек в 38 американских штатах, девять человек скончались, писал News.ru.
Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.