Власти Джорджии назвали сроки завершения подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/201f278e-1fb8-11eb-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Власти Джорджии заявили, что подсчёт голосов в штате будет завершён в течение 10 дней. Это один из штатов, на которые предвыборный штаб Трампа подал иски о приостановке обработки бюллетеней.

Суд Джорджии отклонил иск Трампа. Такие же иски были поданы в суды Пенсильвании и Мичигана, сообщает Reuters.

Штаб Трампа накануне заявлял о том, что готов потребовать пересчёта голосов в Джорджии, если окажется, что там выиграл Байден. Оспорить итоги обработки бюллетеней в этом штате можно, если разрыв между кандидатами составляет не более 0,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штаб кандидата в президенты США и действующего главы государства Дональда Трампа проиграл иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган. По прогнозам, после подсчёта 99% голосов в штате побеждает демократ Джо Байден.