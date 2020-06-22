«Власть идёт на поводу у толпы»: в РУДН оценили снос памятника Рузвельту

https://static.news.ru/photo/b5d1595a-b48d-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/Global Look Press

Властям Нью-Йорка, поддержавшим идею о демонтаже памятника экс-президенту США Теодору Рузвельту, приходится идти на поводу у толпы, чтобы не стать объектом критики и нападок со стороны СМИ и активистов, пытающихся переписать историю на фоне протестов против расизма. Так происходящее прокомментировал для NEWS.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По его словам, с точки зрения современной морали неправильно пытаться переписать историю и совершить переоценку тех или иных исторических персонажей, ведь это нарушает элементарный принцип историзма. Каждую фигуру необходимо рассматривать в контексте эпохи. Как отметил Данюк, участники движения Black Lives Matter стараются на фоне протестов против расизма переписать историю и изменить социо-культурное пространство. В том числе это делается при помощи уничтожения изображений с демонстрациями неравенства.

И власть либерального Нью-Йорк потворствует таким инициативам и даже сама выступает за демонтаж. Дело в том, что руководству города, в отсутствии реальных критериев оскорбительности памятника для кого-либо, приходится идти на поводу у толпы. И ничего хорошего, заметил представитель РУДН, эта тенденция Америке не принесёт.

Во-первых, это ещё больший раскол создаёт в головах людей. Во-вторых, проблема в том, что сама американская государственность построена на трёх китах: рабство, геноцид местного индейского населения и сегрегация. И, так или иначе, для того, чтобы попытаться избавиться от всех памятников, документов, исторических деятелей и персонажей, которые ассоциируются с этими понятиями, необходимо будет полностью переписать американскую историю, — заявил Данюк.

Также он подчеркнул, что указанная тенденция направлена на то, чтобы консерваторы в США, в частности сагитированные на взгляды Дональда Трампа, лишились возможности высказывать свою точку зрения и заявлять о своей позиции.

Власти Нью-Йорка решили демонтировать конный памятник Теодору Рузвельту у Американского музея естественной истории. Монумент был воздвигнут в 1940 году, он состоит из трёх элементов.

Рузвельт в центре сидит верхом на коне, с одной стороны от него индеец, с другой — африканец. Решение о сносе памятника принял сам музей, власти всего лишь согласились с этим.

Как ранее писал NEWS.ru, американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что управленцы в Нью-Йорке таким образом хотят «потушить пожар» в обществе, возникший на фоне протестов против расизма и полицейского насилия. При этом Блохин отметил, что государство может быть вовлечено в самую глупую войну — войну с историей и памятниками.