В Сиэтле владелец магазина грампластинок нашёл чек с авторскими отчислениями и квитанцию об аренде на имя Курта Кобейна.
Чек на гонорар в размере $26.57 датирован 6 марта 1991 года, квитанция на $177 — 4 сентября 1990 года. Владелец магазина Мэтт Вон рассказал, что обнаружил их в коллекции гастрольных листов группы Nirvana при уборке в подвале. Листы он приобрёл в 1993 году вместе с коробкой пластинок.
Курт Кобейн и группа Nirvana стали популярны в начале 1990-х. Музыкант покончил с собой в апреле 1994 года. В этом году к 25-й годовщине со дня смерти Кобейна его дочь призвала всех, у кого есть проблемы психологического характера и кто в душе готов свести счёты с жизнью, сто раз об этом подумать и отказаться от опасной затеи, обратившись за помощью к близким людям, писал News.ru.