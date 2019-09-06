https://static.news.ru/photo/890699f0-d09d-11e9-866e-fa163e074e61_660.jpg Курт Кобейн Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сиэтле владелец магазина грампластинок нашёл чек с авторскими отчислениями и квитанцию об аренде на имя Курта Кобейна.

Чек на гонорар в размере $26.57 датирован 6 марта 1991 года, квитанция на $177 — 4 сентября 1990 года. Владелец магазина Мэтт Вон рассказал, что обнаружил их в коллекции гастрольных листов группы Nirvana при уборке в подвале. Листы он приобрёл в 1993 году вместе с коробкой пластинок.

На прошлой неделе я делал перестановку и, задумавшись, сел в подвале и пролистал каждую страниц. Именно тогда выпали эти тонкие кусочки бумаги, — рассказал мужчина телеканалу CNN .

Вон предположил, что квитанцию об аренде музыкант носил с собой в напоминание о трудных временах как талисман удачи.

Курт Кобейн и группа Nirvana стали популярны в начале 1990-х. Музыкант покончил с собой в апреле 1994 года. В этом году к 25-й годовщине со дня смерти Кобейна его дочь призвала всех, у кого есть проблемы психологического характера и кто в душе готов свести счёты с жизнью, сто раз об этом подумать и отказаться от опасной затеи, обратившись за помощью к близким людям, писал News.ru.