Вашингтон ввёл новые правила получения виз для женщин, которые намерены рожать в США.
По данным агентства
По новым правилам, опубликованным администрацией президента страны Дональда Трампа в Федеральном реестре, в случае если американская консульская служба выявит, что женщина направляется в Штаты на роды, ей будет отказано в визе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что появляющиеся в СМИ сообщения об увеличении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС к гражданам России не относятся.
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