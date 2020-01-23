https://static.news.ru/photo/31d9e5a2-3dfc-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вашингтон ввёл новые правила получения виз для женщин, которые намерены рожать в США.

По данным агентства Associated Press , эти меры направлены на сдерживание «родильного туризма», когда женщины получают туристическую визу, чтобы родить в США, а ребёнок мог получить американский паспорт.

По новым правилам, опубликованным администрацией президента страны Дональда Трампа в Федеральном реестре, в случае если американская консульская служба выявит, что женщина направляется в Штаты на роды, ей будет отказано в визе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что появляющиеся в СМИ сообщения об увеличении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС к гражданам России не относятся.