Визиты Путина в КНДР и Вьетнам напугали США Посол США Эмануэль: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Американские посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете New York Times негативно высказался по поводу визитов президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. По словам дипломата, сбываются худшие опасения Вашингтона.

Посол подчеркнул: своей поездкой российский лидер прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые Вашингтон не контролирует. Издание назвало визит Путина «дерзким» и пришло к выводу, что его поездка обещает США еще больше угроз в регионе помимо конфликта вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Авторы статьи подчеркнули, что Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы разозлить Вашингтон. Они также напомнили, что Вьетнам получает все большее значение для США, которые вынуждены соперничать за него с Китаем.

Визит Владимира Путина в КНДР и его встреча с главой государства Ким Чен Ыном, а также поездка во Вьетнам посадили американцев в лужу, заявлял посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, шаг российского лидера продемонстрировал, насколько провальной является санкционная политика Вашингтона.

Владимир Путин доказал, что может создать США проблемы везде, где захочет, отметил ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, соглашениями в Азии российский лидер получил возможность «ткнуть в глаз» Вашингтону.