Вирус полиомиелита нашли в сточных водах Нью-Йорка Вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах штата Нью-Йорк

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В сточных водах американского штата Нью-Йорк был обнаружен вирус полиомиелита. В июле текущего года в округе Рокленд впервые с 1979 года зафиксировали случай заражения данной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию департамента здравоохранения Нью-Йорка. Там, в частности, уточняется, что наблюдение за сточными водами началось после выявления случая заражения.

По итогам анализа центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) полиомиелит был обнаружен во взятых в июне пробах воды, — говорится в заявлении департамента.

В дальнейшем эксперты выяснили, что между обнаруженным в сточных водах вирусным изолятом и выявленным случаем заболевания существует генетическая связь.

Полиомиелит представляет собой спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, которое обусловлено поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. Заболевание характеризуется преимущественно патологией нервной системы.

В настоящее время ученые не создали лекарства против полиомиелита, однако болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время сохраняется риск завоза полиомиелита в Россию из эндемичных и неблагополучных стран. Сегодня передача дикого полиовируса типа 1, способного вызывать необратимые параличи, сохраняется в Афганистане, Пакистане. Завоз дикого полиовируса наблюдался в 2022 году в Мозамбике и Малави.