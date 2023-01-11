Винтовка, не уходи: в США начали ограничивать огнестрельное оружие Жителям ряда штатов США станет труднее реализовывать свое конституционное право на защиту, но спасет ли ограничение от психопатов?

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Скорострельное автоматическое оружие больше не будет продаваться жителям Иллинойса после того, как губернатор штата подписал закон, принятый местным конгрессом (Генеральной ассамблеей). Это решение, пусть и компромиссное, тем не менее серьезно потрясает основы американского общества, где свободное владение оружием прописано в конституции. Станет ли пример Иллинойса и других «пацифистских» штатов тараном, который разрушит это право?

Отомстил за тётю

Запрет на владение штурмовым оружием армейского образца (AR), а также многозарядными магазинами к нему прошел в Иллинойсе не без борьбы. За подписанный губернатором Джеем Прицкером законопроект о запрете хоть и проголосовало большинство представителей и сенаторов штата, но было бы преувеличением сказать, что он не встретил возражений. Противники ограничений всю прошлую неделю бились если не за то, чтобы утопить законопроект, а чтобы хотя бы сделать его максимально беззубым. Забегая вперед, надо сказать, что это им в какой-то степени удалось.

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За закон в итоге проголосовало 68 конгрессменов из 109 и 34 сенатора из 54. Этого достаточно, чтобы билль превратился в закон, но одновременно показывает, что далеко не все иллинойцы и их представители готовы отказаться от права граждан Соединенных Штатов на свободное ношение оружия.

Интересно, что закон был принят ассамблеей Иллинойса в последнюю минуту полномочий ее состава: в полдень 11 января истекают мандаты конгрессменов предыдущего созыва, и к работе приступают представители, избранные в ноябре 2022 года во время промежуточных выборов. Впрочем, в новом составе ассамблеи демократов на пять человек больше, чем было в прежнем, поэтому за судьбу закона с этой стороны можно не переживать.

Поскольку результаты длившегося пять дней обсуждения были в общих чертах известны уже накануне, губернатор подписал принятый документ моментально. Сам Прицкер в ноябре 2022 года переизбрался на второй срок.

Хотя спикер нижней палаты ассамблеи штата Эмануэль Крис Уелч (его родную тетю в 1985 году неизвестный застрелил прямо во дворе церкви) назвал принятый закон историческим, надо понимать, что он вовсе не отменяет право граждан Иллинойса на владение оружием. Закон лишь ограничивает число патронов, которыми можно снарядить магазин, до 10 для длинноствольного оружия и до 15 — для короткоствольного. Также в документе вводится запрет на модернизацию полуавтоматических моделей, которая повышает их скорострельность.

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Если мама разрешит

Понятно, что и 15 патронов будет вполне достаточно, чтобы расстрелять дюжину человек, если владелец оружия решит это сделать. Еще более «разжижает» закон тот факт, что он не имеет обратной силы: граждане, у которых на 11 января 2023 года имеются на руках образцы оружия типа AR, сохраняют легальное право ими владеть. Таких в Иллинойсе на сегодня зарегистрировано 2,4 миллиона единиц. Доходит до смешного. Из текста закона следует, что граждане в возрасте от 18 лет до 21 года сохраняют право на приобретение огнестрельного оружия, но для этого им теперь требуется предъявить письменное согласие родителей (сиротам, очевидно, придется ходить безоружными до совершеннолетия).

Всё это, вместе взятое, говорит о том, что принятие закона имеет больше эмоциональное и политическое значение, чем оно сколь-нибудь серьезно повлияет на безопасность жителей Иллинойса.

Парадоксально, но перспектива принятия закона привела к резкому росту продаж оружия в Иллинойсе на прошлой неделе. Жители штата спешили приобрести огнестрелы по старым правилам, которые не требовали обязательной регистрации «стволов» и разрешения родителей.

Но даже в таком виде закон может стать образцом для подражания законодателей — во всяком случае в тех штатах, где демократы сохранили большинство после ноябрьских промежуточных выборов. Это всё Тихоокеанское побережье, вся Новая Англия, Джорджия, Гавайи, несколько штатов юго-запада и собственно Иллинойс.

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За свои права всех перестреляю

Отношение к праву граждан на владение оружием в США четко поделено по партийным линиям. За ограничение этого права выступают преимущественно демократы (губернатор Прицкер сам представляет Демпартию).

Все инциденты со стрельбой стали возможными потому, что наша нация оказалась в заложниках у NRA (Национальной стрелковой ассоциации) и их лоббистов. Они сводят на нет все попытки запретить опасное оружие. А представляющие их интересы политики призывают смириться с тем, что насилие — это та жертва, которую американцы должны положить на алтарь свободы. Но так быть не должно, — заявил губернатор, подписывая закон.

Против покушения на поправку № 2 к Конституции США стеной стоят республиканцы. Их аргументация состоит в том, что ограничение одного конституционного права, даже такого противоречивого, открывает ящик Пандоры. Консерваторы и традиционалисты опасаются, что победив в одном пункте, либералы и «отменщики» затем начнут «откусывать» от прочих прав и свобод американцев. Поэтому позицию Республиканской партии «ни шагу назад» невозможно поколебать никакой статистикой о том, что в США в среднем происходит два инцидента со стрельбой в сутки.

Я лично перестреляю на террасе своего дома всех, кто попробует конфисковать у меня оружие. Хотите попробовать — добро пожаловать, — горячится республиканец Томас Беннетт.

Республиканцы доказывают, что любые запреты и ограничения на ношение оружия в принципе бессмысленны, потому что законопослушные владельцы «стволов» и так не представляют угрозы окружающим, а преступникам и психопатам на любые запреты просто наплевать.

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Конкретно в Иллинойсе республиканцам, которые потеряли там пять мест в ноябре 2022 года, остается только бессильно шипеть, что их оппоненты «предают идеалы отцов-основателей» Соединенных Штатов.

Правительство выбросило на помойку нашу конституцию, потому что правительство ощущает себя бесконтрольным и может творить всё, что пожелает. Но мы не намерены сдаваться, потому что закон, базовые принципы и конституция на нашей стороне, — пригрозил конгрессмен-республиканец Блейн Уилаур.

Сторонники неограниченного права американцев на ношение оружия все равно без боя не сдадутся (а в случае с оружием эта фраза звучит опасно буквально). Уже в среду конгрессмены-республиканцы сообщили, что будут юридически оспаривать решение ассамблеи Иллинойса. Представитель NRA в этом штате Эд Сулливан после объявления итогов голосования покинул зал ассамблеи со словами «Увидимся в суде».

Шансы сторонников свободного ношения оружия на победу в суде не очевидны. Во всех штатах, где были до сих пор приняты похожие ограничения, суды не увидели в них нарушений конституции.

Вакцина против эпидемии насилия

Позиция демократов касательно права на оружие более прагматичная, и на нее работает вышеупомянутая статистика. Джей Прицкер и руководители обеих палат иллинойской Генеральной ассамблеи назвали происходящее «эпидемией насилия», а подписанный в среду закон — «образцом для подражания для всей страны».

Мы будем продолжать бороться закон за законом, голосование за голосованием, протест за протестом, чтобы будущие поколения знали о массовых расстрелах только из учебников истории, — обещает Прицкер.

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Впрочем, заявление о том, что пример Иллинойса станет маяком для всей страны, звучит несколько самоуверенно, потому что до Иллинойса похожие запреты или ограничения ранее уже ввели восемь других штатов и округ Колумбия.

Что приводит консерваторов в ярость — это то, что за пересмотр второй поправки выступает сам президент США, обязанный по должности неприкосновенность Основного закона гарантировать. Введенный в среду в Иллинойсе запрет почти дословно построен на предложениях, которые Джо Байден озвучил в июне прошлого года. Тогда президент заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби и предложил запретить штурмовое оружие и многозарядные магазины. В случае если это окажется невозможным, Байден предложил хотя бы поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года.