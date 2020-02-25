https://static.news.ru/photo/d2f29d94-5864-11ea-9489-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.dea.gov

Супруга осуждённого в Соединённых Штатах за поставки оружия россиянина Виктора Бута Алла обратилась к своим подписчикам с просьбой поддержать её мужа. Женщина попросила отправить Буту письма и книги.

В посте в Facebook она объяснила, что гражданина РФ «закрыли» в особом блоке тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс и он находится без связи.

Важны действия. Ваши лайки не нужны. Ставьте, когда что-то сделаете, — написала Алла Бут.

Женщина также опубликовала адрес, по которому следует отправлять корреспонденцию. Она признала, что «почти сошла с ума».

На публикацию жены Виктора Бута отреагировали дипломаты посольства России в Вашингтоне. В заявлении дипмиссии, размещённом в Twitter, сказано, что в адрес Госдепа из-за дополнительных режимных ограничений были направлены ноты протеста.

Призвали власти США отменить необоснованно жёсткие меры, — уточнили в посольстве.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Алла Бут заявила, что её мужа, вероятно, переведут в пенитенциарное учреждение с менее строгим режимом. В январе 2020 россиянка сообщила, что Виктора Бута поместили обратно в специальный блок для террористов.