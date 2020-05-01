Виктор Бут рассказал о ситуации с коронавирусом в американской тюрьме

https://static.news.ru/photo/d09be1ec-8b7f-11ea-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США, рассказал, что в федеральной тюрьме Мэрион (Иллинойс), где он находится, нет ни одного случая заболевания коронавируом, в отличие от многих других федеральных тюрем.

Изоляция в камерах и социальная дистанция введены во всех тюрьмах США, заключённым разносят еду в пенопластовых коробках, в общие столовые никто не ходит, — цитирует РИА Новости Бута.

Он также сообщил, что прогулки заключённым увеличили до трёх часов в день и добавили время на телефонные разговоры с родными и друзьями в порядке компенсации за отмену всех свиданий. Однако уже полтора месяца не работает почта, и Бут за это время не получал ни газет, ни книг.

И заключённые, и охранники обязаны носить маски, которые выдаются администрацией тюрьмы. Заключённый получает одну маску на неделю, — рассказал россиянин.

Как писал NEWS.ru, представители российского дипломатического ведомства отложили посещение гражданина РФ Виктора Бута в тюрьме штата Иллинойс из-за режима ЧС в США, который был введён из-за коронавируса.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, в 2012 году суд присяжных признал россиянина виновным и вынесен ему минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Его признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину. По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста.