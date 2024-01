Видео геймплея отмененной Call of Duty: Future Warfare появилось в Сети

В Сети появилось видео геймплея невышедшей игры Call of Duty: Future Warfare, кадры опубликовали на YouTube. Над проектом работала студия Neversoft в период с 2011-го по 2012 год.

На представленном видео можно увидеть, что события игры должны были развернуться на лунной базе в космосе. В рамках проекта задача заключалась в том, чтобы протестировать возможности движка. В частности, разработчики изучали влияние низкой гравитации. В итоге Neversoft создали 2-3 сюжетные миссии, а также провели обширную работу с мультиплеерным режимом.

В многопользовательских сражениях предполагалось совместить классический наземный бой и футуристические механики. При этом в качестве полей для сражений планировалось использовать обновленные версии известных карт серии.

Некоторые наработки Call of Duty: Future Warfare появились в Call of Duty: Ghosts, например фамилия главного героя Логана Уокера. При этом космическая тематика стала основой сеттинга в Call of Duty: Infinite Warfare.

